Avrebbe rubato sei confezioni di profumo del valore complessivo di circa 800 euro da un negozio di articoli per la casa e la persona, utilizzando una borsa schermata come già fatto in altre occasioni. Dopo aver superato le casse senza pagare, è stato fermato dai dipendenti del negozio, che hanno chiamato i Carabinieri tramite il numero di emergenza 112.

Il presunto ladro, un 23enne disoccupato, senza dimora, di origine senegalese e già noto alle autorità, è stato così arrestato nella serata di ieri, martedì 2 settembre, a Guspini, con l'accusa di furto aggravato.

Una volta arrivati sul posto, i militari hanno perquisito il giovane, trovandolo in possesso di un coltello a serramanico lungo 16,5 centimetri, e aggiungendo quindi all'accusa anche il possesso illegale di armi od oggetti pericolosi.

La merce rubata è stata recuperata e restituita alla proprietaria del negozio, una donna di 50 anni residente a Gonnosfanadiga, che ha presentato denuncia presso la caserma dei Carabinieri.

Dopo le procedure standard, l'arrestato è stato portato nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Sanluri in attesa dell'udienza di convalida prevista per la mattina seguente presso il Tribunale di Cagliari.