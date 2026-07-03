Una fuga ad alta velocità dopo aver ignorato l’alt dei Carabinieri tra le strade di Cagliari, si è conclusa con un incidente sulla Statale 131. Nel pomeriggio di oggi venerdì 3 luglio 2026, tre giovani sono stati arrestati dai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti a offendere, tutte attualmente allo stato di indagini.

L’episodio durante un normale servizio di controllo del territorio, quando una pattuglia ha intimato l’alt a un’utilitaria con tre persone a bordo. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato dando il via a un inseguimento durante il quale i militari hanno utilizzato sirene e lampeggianti nel tentativo di bloccare il veicolo.

La corsa è proseguita fino alla Statale 131, terminando nei pressi della rotatoria con la Strada Provinciale 8. Qui il conducente ha perso il controllo dell’auto durante una manovra, andando a urtare lateralmente un’altra vettura in transito.

Nell’auto coinvolta viaggiavano due donne, rimaste ferite in modo lieve e costrette a ricorrere alle cure dei sanitari.

I tre occupanti dell’utilitaria sono stati immediatamente fermati. Si tratta di un ventenne, alla guida del mezzo, di un venticinquenne e di un diciottenne, tutti disoccupati e già noti alle forze dell’ordine.

La successiva perquisizione personale e del veicolo ha consentito di sequestrare circa 14 grammi di marijuana, oltre 2mila euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività di spaccio, un coltello a serramanico e un coltello da tavola, che sarebbe stato utilizzato per il confezionamento della droga.

Al termine degli accertamenti i tre sono stati dichiarati in arresto e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni, in attesa dei successivi provvedimenti.