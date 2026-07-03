Circa 250 persone e 50 veicoli identificati, e la denuncia di una persona costituiscono il bilancio del servizio interforze a Sassari eseguito nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 luglio 2026.

L’operazione, coordinata dai Carabinieri della locale Stazione, ha visto impegnati anche gli agenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, nell’ambito di un servizio interforze finalizzato a rafforzare la sicurezza nelle aree più frequentate della città.

Il dispositivo ha interessato alcuni dei punti ritenuti più sensibili sotto il profilo dell’ordine pubblico, tra cui la zona della stazione ferroviaria, Corso Vittorio Emanuele II, Porta Sant’Antonio, Piazza Tola, via La Marmora e via San Donato.

L’iniziativa rientra nelle attività di prevenzione e controllo del territorio promosse con regolarità dalle Forze di Polizia presenti a Sassari, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, prevenire fenomeni di illegalità e garantire una presenza costante nelle zone di maggiore afflusso e aggregazione cittadina.