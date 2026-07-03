Cresce la preoccupazione a Santa Teresa Gallura per la scomparsa di Simona Delogu, della quale non si hanno più notizie dalla giornata di ieri, giovedì 2 luglio. Questa mattina i familiari si sono rivolti ai Carabinieri, presentando una denuncia di scomparsa.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era uscita di casa come ogni giorno per recarsi al lavoro, in un bar del paese dove presta servizio da anni. Al termine del turno, però, non ha fatto rientro a casa e da quel momento si sono perse le sue tracce. Anche il telefono risulta spento.

Dopo la denuncia sono scattate le ricerche, coordinate dalle forze dell'ordine con il supporto delle squadre dei Vigili del fuoco. Parallelamente, la famiglia ha lanciato un appello affinché chiunque possa aver visto la donna o abbia informazioni utili si metta in contatto con le autorità.

Al momento gli investigatori stanno valutando tutte le possibili ipotesi e non escludono alcuna pista, compresa quella di un allontanamento volontario.