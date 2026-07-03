Una terribile tragedia si è consumata durante la mattina di oggi, venerdì 3 luglio 2026, all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l’ex moglie 67enne, che era ricoverata nel nosocomio in gravi condizioni, per poi togliersi la vita lanciandosi da una finestra del terzo piano della struttura.

L’allarme è scattato immediatamente e il personale sanitario è intervenuto nel tentativo di prestare soccorso ai due, ma ogni tentativo di salvarli si è purtroppo rivelato vano.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire come l’uomo sia riuscito a introdurre l’arma all’interno dell’ospedale. Sono in corso le indagini.