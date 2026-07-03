Tragedia nella tarda serata di ieri a Milano, dove un giovane di 28 anni, di nazionalità peruviana, ha perso la vita dopo essersi introdotto insieme ad alcuni amici all'interno della piscina comunale Romano, in via Zanoia, nel quartiere Città Studi.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo avrebbe scavalcato le recinzioni del centro balneare, ormai chiuso al pubblico. Il 28enne si è quindi tuffato in acqua ma, per cause ancora in corso di accertamento, non è più riuscito a tornare a galla.

A lanciare l'allarme, poco prima della mezzanotte, sono stati gli amici che erano con lui. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale e una volante della Questura di Milano.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, trasportandolo in codice rosso al Policlinico. Ogni tentativo, però, si è rivelato vano: il 28enne è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.