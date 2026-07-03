Ancora una volta il Palio di Siena sarà targato Sardegna. La giostra equestre dedicata alla Madonna di Provenzano, rinviata per maltempo da ieri a oggi, 3 luglio, richiamerà l'attenzione di un folto pubblico di appassionati e curiosi, affascinati dalla tradizionale che andrà in scena questo pomeriggio nell'anello di tufo di piazza del Campo.

Nove cavalli su dieci in gara saranno sardi e dall'Isola parte anche il viaggio di sette dei fantini che si sfideranno difendendo le colorate giubbe delle contrade senesi per la conquista del Drappellone.

TITTÌA, IL RE DELLA PIAZZA CORRERÀ PER L'AQUILA

Giovanni Atzeni detto Tittìa, originario di Nurri, correrà per l'Aquila in groppa a Diodoro, unico cavallo non sardo in gara e già vincitore al Campo. Il fantino classe '85 ha trionfato a Siena già undici volte risultando così uno dei più titolati nella storia della prestigiosa della manifestazione.

BRIGANTE CAVALCA L'ONDA COL CAMPIONE IN CARICA ANDA E BOLA

Il cavallo Anda e Bola, anglo-arabo a fondo inglese di dieci anni, è il vincitore dell'ultima carriera di agosto e correrà per l'Onda. Allevato a Perfugas nelle scuderie di Vinicio Mundula, sarà montato da un altro protagonista del Palio di Siena, il fantino 37enne di Sindia Carlo Sanna detto Brigante (tre volte vincitore a Siena).

MURTAS E BENITOS PER L'OCA

Occhi puntati anche su Benitos, vincitore all'esordio in piazza nell'agosto 2024. Sauro di sette anni, è allevato dalla scuderia Chessa di Orune, e stasera porterà alto il biancoverde dell’Oca insieme al fantino di Santu Lussurgiu Sebastiano Murtas detto Grandine.

GINGILLO SU VISO D'ANGELO PER LA CIVETTA

Da Pozzomaggiore arriva Viso d’Angelo, allevatore Costantino Calaresu. Nove i pali all'attivo per il cavallo che oggi rappresenterà la contrada della Civetta facendo coppia con Giuseppe Zedde detto Gingillo, originario di Noragugume e vincitore di quattro carriere senesi fra cui l'ultima di Ferragosto.

NIEDDU ALL'ESORDIO, CON CANARINU PER VALDIMONTONE

Appuntamento con la storia per il giovane di Burgos Salvatore Nieddu che esordirà in piazza del Campo fra poche ore con la giubba giallorossa di Valdimontone. Il 24enne originario del Goceano lancerà al galoppo Canarinu, allevato da Tonio Senes (Bonorva).

IL LEOCORNO PUNTA SU SANNA E VOLPINO

L'olianese Andrea Sanna detto Virgola monterà Volpino, allevato da Michele Pes di Sedilo, per conto della contrada del Leocorno. Terza esperienza sul tufo senese per il fantino, seconda per il cavallo.

I COLORI DELLA GIRAFFA PER TAMURÈ E DIOSU DE CAMPEDA

Uno dei pochi fantini non sardi in gara sarà il senese Federico Guglielmi detto Tamurè, che in groppa a Diosu de Campeda correrà per la Giraffa. Il cavallo, invece, è sardo, nato nell’allevamento di Giovanni Ledda a Macomer.

BRUSCHELLI E ENTU DE PEDRA ULPU DIFENDONO LA TORRE

Manto baio, sei anni, arriva da Nulvi (allevamento Sanna) Entu de Pedra Ulpu che difenderà la Torre montato da Enrico Bruschelli detto Bellocchio. Il sense, classe '95, è figlio d'arte di Luigi Bruschelli.

VELLUTO VIAGGIA SU DONRODRIGO PER IL BRUCO

Interessante esordio questa sera per il cavallo Donrodrigo, allevato da Barbara Idili a Villanova Monteleone. Il fantino designato era il silanese Dino Pes detto Velluto, coinvolto in una caduta durante le prove e sostituito il giorno dopo dal sorgonese Michel Putzu detto Spago.

EBERARDO E MINUCCI COI COLORI DEL DRAGO

Esordio anche per Eberardo, allevato a Sedilo da Bachisio Carta. Correrà per il Drago con in groppa il comasco Diego Minucci.