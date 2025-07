Nessuna riduzione di pena per Igor Sollai: l'ergastolo con un anno di isolamento diurno è la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Cagliari per il 43enne in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, reo confesso del femminicidio della moglie di 42 anni, Francesca Deidda.

La donna era sparita da San Sperate, un paese a una ventina di chilometri da Cagliari, il 10 maggio dello scorso anno e i suoi resti furono trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito. I giudici hanno confermate tutte le aggravanti, tranne quella per futili motivi.