Alla guida di un’auto di grossa cilindrata ci sarebbe un minorenne, già fermato in passato per guida senza patente: è questa la novità che emerge dopo il pericoloso inseguimento avvenuto nella serata di ieri tra Cagliari e Assemini.

I fatti si sono verificati durante un servizio di pattugliamento del Nucleo Operativo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari. Gli agenti motociclisti hanno intercettato un’auto che sfrecciava a forte velocità tra le vie cittadine, compiendo manovre azzardate e mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e altri automobilisti.

All’alt imposto dagli agenti, come da loro spiegato, il conducente ha risposto premendo sull’acceleratore e fuggendo lungo la Strada Statale 130. Ne è scaturito un inseguimento ad alta tensione, durante il quale il veicolo ha raggiunto i 200 chilometri orari. In diversi tratti, la fuga si è trasformata in un pericolo concreto per chi procedeva nel senso opposto: alcune auto sono state costrette a manovre d’emergenza per evitare lo scontro frontale.

Il mezzo è stato infine bloccato all’altezza del secondo semaforo di Assemini, grazie a un’azione rapida e ben coordinata degli agenti. A bordo si trovavano quattro giovani. Il conducente è stato denunciato per guida senza titolo e resistenza a pubblico ufficiale. Denuncia per resistenza anche per gli altri tre passeggeri.

Secondo quanto appreso, il giovane era già stato fermato in precedenza per lo stesso reato, un dettaglio che rende ancora più grave quanto accaduto e riaccende l’allarme sul fenomeno della guida pericolosa e illegale tra i giovanissimi. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità.