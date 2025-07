È in fase di svolgimento la sentenza del processo in Corte d'assise, con rito immediato, per Igor Sollai, 43enne accusato di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere ai danni della moglie, Francesca Deidda. Sollai ha confessato il delitto della donna, scomparsa da San Sperate il 10 maggio dello scorso anno e i cui resti sono stati rinvenuti il 18 luglio successivo.

Durante l'udienza odierna, il pm Marco Cocco ha deciso di non replicare, lasciando ai giudici il compito di deliberare in camera di consiglio. Il magistrato ha chiesto l'ergastolo per Sollai con isolamento diurno per un anno, mentre la difesa ha cercato di smontare le accuse di premeditazione e le aggravanti, sperando in una riduzione della pena.

Le parti civili, rappresentate dagli avvocati dei familiari della vittima, hanno richiesto un risarcimento totale di 1,4 milioni di euro, suddiviso tra il fratello, gli zii e le zie materni.

AGGIORNAMENTO: Nessuno sconto: ergastolo con un anno di isolamento diurno. È la condanna inflitta dalla Corte d'assise di Cagliari nei confronti di Igor Sollai.