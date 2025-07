Uno scontro tra due fazioni rivali di Sorso e Sennori sembra essere stato il motore della rissa che hanno portato al ferimento di cinque giovani, di cui uno si trova in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto durante la notte tra sabato e domenica scorsi a Sennori, durante i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista.

I due gruppi si erano già affrontati il mercoledì precedente, sempre in occasione dei festeggiamenti, un principio di rissa disperso dall'arrivo dei carabinieri, e in cui sarebbe stato coinvolto Alessio Tonzanu, il 18enne residente a Sorso, arrestato con l'accusa di tentato omicidio e lesioni subito dopo i fatti del fine settimana.

I due gruppi si sono scontrati di nuovo la notte fra sabato e domenica per regolare i conti in sospeso. Tonzanu avrebbe tirato fuori il coltello con cui ha colpito cinque ragazzi, tra cui il 21enne Francesco Sircana, che lotta per sopravvivere nel reparto Rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il giovane, raggiunto da una decina di fendenti, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e da 48 ore è tenuto in coma farmacologico. Oggi i medici valuteranno se risvegliarlo dal coma.

Tonzanu è comparso stamattina davanti al gip per la convalida dell'arresto. Difeso dagli avvocati Chiara Murgia, e Gianluigi Poddighe, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto la misura cautelare in carcere, la difesa gli arresti domiciliari. Il giudice si è riservato ed emetterà la sua decisione in giornata.