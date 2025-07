Durante la notte, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro, mentre svolgevano un normale servizio di sorveglianza del territorio, hanno individuato in due diverse case delle piante in vaso con fioriture che si sono poi rivelate essere canapa.

Dopo aver avviato immediati accertamenti, è emerso che nel giardino di una delle abitazioni, abitata da due fratelli di 22 e 20 anni, erano presenti quattro piante di canapa di altezza variabile. Durante la successiva perquisizione, sono stati scoperti e sequestrati diversi grammi di cocaina e marijuana.

I due giovani sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e sono ora sotto arresti domiciliari in attesa del processo rapido che si terrà oggi presso il Tribunale di Cagliari.

Durante la stessa operazione, i Carabinieri hanno esteso i controlli a un’altra casa appartenente a un 62enne del posto, dove sono state trovate cinque piante di canapa coltivate in vaso nel giardino. La perquisizione domiciliare in questo caso non ha rivelato nulla di illegale, ma l'uomo verrà denunciato per violazione dell'articolo 73 del DPR 309/1990.