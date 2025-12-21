Un controllo notturno ad Ussana da parte dei Carabinieri a Donori avrebbe fatto emergere una serie di irregolarità: un documento d’identità manomesso, cocaina e guida in stato di ebbrezza. Due muratori sono finiti nei guai al termine delle verifiche effettuate dai militari durante un servizio di pattugliamento del territorio.

I Carabinieri hanno fermato una Fiat Doblò con a bordo un 22enne originario dell’Agrigentino, alla guida del mezzo, e un 45enne domiciliato a Ussana. Proprio il passeggero, durante l’identificazione, avrebbe consegnato una carta d’identità elettronica priva del microchip, chiaramente asportato, un’anomalia che ha immediatamente insospettito i militari.

Gli approfondimenti successivi hanno portato alla perquisizione personale e del veicolo, nel corso della quale l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di circa 5,5 grammi di cocaina. Parallelamente, il conducente è stato sottoposto ad alcoltest, secondo quanto riferito risultato positivo con valori superiori ai limiti consentiti dalla normativa.

Al termine degli accertamenti, il 45enne è stato denunciato in stato di libertà per falsità materiale commessa da privato e segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. Il 22enne, invece, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e si è visto ritirare la patente di guida in vista della sospensione.

L’intervento si inserisce nell’attività ordinaria di controllo del territorio svolta dall’Arma dei Carabinieri, finalizzata alla tutela della sicurezza stradale e alla prevenzione di comportamenti potenzialmente pericolosi per la collettività.