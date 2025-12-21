Avrebbe perseguitato l’ex compagna con pedinamenti, appostamenti e continui contatti telefonici: per questo un pensionato di 74 anni di Serramanna è stato raggiunto da un divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale di Cagliari ed eseguito dai Carabinieri della Stazione locale. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori, minacce e maltrattamenti in ambito familiare.

Il provvedimento cautelare è scattato al termine di un’attività investigativa avviata dopo la denuncia della donna, residente nello stesso centro abitato. La vittima avrebbe raccontato ai militari una lunga escalation di comportamenti vessatori messi in atto dall’ex compagno dopo la fine della relazione, culminati in una situazione di forte pressione psicologica e timore costante.

Gli accertamenti dei Carabinieri avrebbero consentito di ricostruire un quadro di condotte reiterate e intrusive, protrattesi nel tempo, che avrebbero trovato riscontro nelle testimonianze e negli elementi raccolti durante le indagini. Sulla base di quanto emerso, l’Autorità giudiziaria ha disposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati, oltre al divieto di comunicare con la donna in qualsiasi forma.

L’intervento si inserisce nell’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto alla violenza di genere e ai reati persecutori, attraverso un’azione tempestiva e coordinata con la magistratura, finalizzata alla protezione delle vittime e alla prevenzione di ulteriori condotte lesive sul territorio.