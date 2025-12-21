PHOTO
Un volo d’urgenza dell’Aeronautica Militare ha salvato una neonata di appena due giorni, ricoverata a Sassari e in imminente pericolo di vita. La piccola doveva essere trasferita immediatamente all’Istituto Gaslini di Genova, centro specializzato per il trattamento del suo caso.
La missione è stata attivata dalla Prefettura di Sassari tramite la Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, che ha coordinato l’intervento del 31° Stormo, sempre pronto per operazioni di soccorso sanitario.
Il velivolo Gulfstream G650 è decollato dall’aeroporto di Ciampino verso Alghero, dove la neonata è stata imbarcata in culla termica, costantemente monitorata da un’équipe medica specializzata.
Successivamente, il velivolo ha raggiunto Genova, dove la piccola è stata trasferita in ambulanza all’ospedale per il ricovero.
L’operazione conferma la prontezza e l’efficienza dell’Aeronautica Militare nelle missioni di emergenza sanitaria, garantendo assistenza tempestiva anche nei casi più critici.