Aveva denunciato lo smarrimento del pass disabili per ottenerne un duplicato, ma avrebbe continuato a utilizzare l’originale. È quanto emerso da un’attività di indagine della Polizia locale di Cagliari, che si è conclusa con il sequestro penale del tagliando e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

A finire nei guai è stato un parente del titolare del pass, che nel 2024 aveva presentato denuncia di smarrimento ottenendo così dal Comune di Cagliari il duplicato del contrassegno. Alcuni elementi raccolti dagli agenti hanno però fatto ipotizzare che entrambi i tagliandi potessero essere ancora in uso.

Sono quindi scattati accertamenti mirati, con ripetuti appostamenti. L’episodio decisivo è avvenuto in zona Monte Urpinu, dove una pattuglia ha individuato un veicolo parcheggiato in uno stallo riservato ai disabili con esposto sul parabrezza proprio il pass dichiarato smarrito.

L’auto è stata rimossa e condotta alla depositeria comunale. Successivamente, la persona è stata convocata negli uffici di via Crespellani, dove avrebbe ammesso le proprie responsabilità, esibendo anche il duplicato del contrassegno.

Il pass originale è stato sequestrato e l’uomo deferito all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di utilizzo di pass dichiarato smarrito.