Un ragazzo di 31 anni è stato denunciato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nella notte lungo via Lubiana, durante un ordinario servizio di controllo alla circolazione stradale. I militari, come da loro riferito, hanno intimato l’alt a un’utilitaria in transito per le verifiche di routine, ma il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato tentando di allontanarsi.

La fuga si è conclusa poco dopo, sempre sulla stessa via, quando il 31enne ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla carreggiata. Non si sono registrati feriti né il coinvolgimento di altri mezzi o pedoni.

Raggiunto dai Carabinieri, l’uomo è stato soccorso e affidato al personale sanitario per gli accertamenti del caso. Non avrebbe riportato lesioni gravi.

Il reale motivo della fuga è ancora da comprendere appieno: il veicolo era di proprietà di un conoscente del guidatore, le perquisizioni personali e veicolari eseguite nell'immediatezza hanno dato esito negativo, e i documenti di guida e assicurativi sono risultati in perfetta regola.

Il veicolo, una volta recuperato, è stato restituito al proprietario.

L’operazione rientra nelle attività di controllo del territorio svolte quotidianamente dall’Arma per garantire la sicurezza stradale e prevenire comportamenti pericolosi alla guida.