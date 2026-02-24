Sempre più studenti internazionali scelgono l’Università di Cagliari. A confermarlo è la partecipazione all’Erasmus Welcome day ospitato nell’Aula magna Carta della facoltà di Ingegneria e Architettura, dove sono stati accolti 279 tra studenti e studentesse arrivati per trascorrere a Cagliari il secondo semestre dell’anno accademico 2025/2026, tra studio e tirocinio.

I partecipanti provengono da 43 Paesi. Dall’Europa, in particolare, da Spagna, Francia, Polonia, Romania e Germania, che guida con 37 presenze. Presenti anche studenti dal continente americano – Stati Uniti, Canada, Brasile, Cile ed Ecuador – e dall’Africa, con Tunisia, Tanzania e, per la prima volta, Ghana e Camerun.

"In questi anni, l'ufficio internazionale dell'Ateneo ISMOKA - spiegano dall'Università - ha siglato oltre duecento accordi internazionali, accolto 700 studenti e studentesse e permesso a oltre 1000 di compiere un percorso in uscita". Nel 2025, si sono registrati oltre 100 visiting professor, 191 corsi in inglese, 1200 studenti giunti da 50 paesi.

"Siamo molto contenti di accogliere gli studenti stranieri che frequenteranno il secondo semestre dell'Università di Cagliari - ha sottolineato Alessandra Carucci, prorettrice per l'internazionalizzazione -. Sono quasi 270, che si aggiungono ai 470 che abbiamo avuto nel primo semestre; quindi, abbiamo oltre 700 studenti quest'anno a Cagliari ed è un grande successo. L'Ateneo ha accordi anche con diversi paesi extraeuropei e progetti internazionali come: UNICORE, Smile now e "Next Generation EU" il programma per accogliere i figli degli emigrati sardi nel mondo che vogliono ritrovare la loro terra".