L’Amministrazione comunale di Muros esprime forte preoccupazione e crescente disagio "per la situazione ormai insostenibile legata alle continue interruzioni dell’energia elettrica che, da tempo, stanno interessando il territorio comunale".

Secondo quanto denunciato dal Comune, i frequenti blackout stanno causando gravi disagi alla popolazione, alle attività commerciali e ai servizi essenziali, compromettendo la normale quotidianità dei cittadini e creando non poche difficoltà anche sotto il profilo della sicurezza e della continuità dei servizi.

Di fronte a questa situazione, che non può più essere tollerata, il sindaco Federico Tolu ha provveduto a inviare una formale comunicazione sia al gestore Enel che al Prefetto, chiedendo un intervento urgente affinché vengano individuate e risolte definitivamente le criticità che stanno determinando le ripetute interruzioni della fornitura elettrica.

«Non è accettabile – dichiara il sindaco – che i cittadini di Muros debbano convivere con continui disservizi che incidono pesantemente sulla qualità della vita e sull’attività economica del territorio. È necessario che i gestori competenti intervengano con tempestività per garantire un servizio essenziale come quello dell’energia elettrica e che venga attivato un servizio informativo dedicato alle an mi amministrazioni comunali in modo da poter informare la cittadinanza».