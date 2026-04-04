Con l’arrivo della Pasqua e l’avvicinarsi delle festività del 25 aprile e del Primo maggio, la Sardegna si prepara ad accogliere un significativo aumento del traffico veicolare. Per far fronte a questa ondata di spostamenti verso le località turistiche, il Compartimento Polizia Stradale per la Sardegna ha varato un piano straordinario di vigilanza che resterà operativo dal 31 marzo fino al 3 maggio.

L'operazione, che coinvolge le sezioni di Cagliari, Nuoro, Sassari e Oristano, mira a garantire la massima sicurezza sulle principali arterie extraurbane dell'isola. L'iniziativa segue le direttive del Servizio Polizia Stradale e le indicazioni dei Comitati Provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica, coordinati dai Prefetti e dai Questori delle quattro province.

L'obiettivo primario del dispiegamento di forze è il contenimento dell'incidentalità stradale. Per questo motivo, i servizi di controllo saranno intensificati in tutti i quadranti orari, coprendo l'intero arco della giornata.

La strategia della Polizia Stradale si concentrerà in particolare sul contrasto delle violazioni più gravi, tra cui guida in stato di alterazione psico-fisica a seguito dell’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, l’eccesso di velocità e lo scorretto utilizzo del telefono cellulare alla guida, anche attraverso la predisposizione di pattuglie “in borghese” per garantire una maggiore capillarità ed incisività dei controlli.