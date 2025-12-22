Durante i controlli del fine settimana, i Carabinieri delle Stazioni di Quartu Sant’Elena, Monserrato e Sinnai, supportati dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena insieme ai militari delle Stazioni di Burcei, Selargius e Maracalagonis, e al personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari, hanno messo in atto un piano preventivo e di controllo per contrastare la criminalità diffusa e proteggere la sicurezza pubblica. Particolare attenzione è stata dedicata al rispetto delle normative per la protezione dei minori, in particolare per quanto riguarda il divieto di vendita e somministrazione di alcolici. Durante i controlli è emersa una violazione amministrativa da parte del gestore di un locale, sanzionato per aver venduto bevande superalcoliche a minori. Questo comportamento è stato considerato grave non solo dal punto di vista legale ma soprattutto per i potenziali rischi per la salute dei giovani, soprattutto durante i weekend. L'Arma dei Carabinieri resta vigile su questo fronte, consapevole dell'importanza dei controlli preventivi nel contrastare gli abusi e promuovere la legalità e la responsabilità. Nello stesso contesto, il personale del NAS di Cagliari ha effettuato ispezioni igienico-sanitarie in tre locali di ristorazione, uno a Monserrato e due a Quartu Sant’Elena, confermando il rispetto delle normative a tutela della salute dei clienti. Durante i controlli, che hanno coinvolto anche operazioni stradali, sei persone sono state segnalate alla Prefettura come consumatori di droghe. Durante perquisizioni personali e domiciliari, sono state trovate piccole quantità di cocaina, marijuana, hashish e crack destinate al consumo personale, che sono state sequestrate insieme alle dovute procedure amministrative. Complessivamente, sono stati controllati 35 veicoli e 51 persone lungo le arterie principali dei centri interessati.