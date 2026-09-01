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Nei prossimi giorni partiranno gli interventi di manutenzione del viadotto sul lago Omodeo, situato all'altezza del km 8 della strada statale 131 "Diramazione Centrale Nuorese", tra Aidomaggiore e Soddì, in provincia di Oristano.
I lavori, che hanno un valore complessivo di 2,7 milioni di euro, prevedono il risanamento strutturale dell'opera, attraverso interventi specifici in corrispondenza delle pile e degli impalcati, nonché l'ammodernamento delle barriere di sicurezza.
Per consentire l'esecuzione delle opere sarà necessaria la chiusura della carreggiata in direzione Abbasanta con la deviazione del traffico lungo la carreggiata opposta, allestita a doppio senso. I lavori avranno una durata complessiva di dieci mesi.