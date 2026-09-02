Due missioni sanitarie d’urgenza da Cagliari, una dopo l’altra, per consentire a due bambini in gravi condizioni e in imminente pericolo di vita di raggiungere rapidamente strutture ospedaliere specializzate.

Il primo intervento ha avuto come protagonista una bambina di quattro anni, trasferita dal capoluogo a Milano a bordo di un G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La piccola è stata prelevata dall’Azienda Ospedaliera G. Brotzu e trasportata all’Ospedale Niguarda, dove avrebbe potuto ricevere le cure specialistiche necessarie.

Durante il volo la bambina è rimasta costantemente sotto la supervisione di un’équipe medica, che l’ha assistita per tutta la durata del trasferimento.

Una volta raggiunto Milano, lo stesso velivolo è tornato immediatamente operativo. Il G650 è infatti ripartito alla volta della Sardegna per effettuare una seconda missione sanitaria, questa volta per un bambino di appena 18 mesi.

Il piccolo è stato trasferito d’urgenza dalla Sardegna a Torino Caselle, dove il velivolo è atterrato dopo aver completato il volo. Anche in questo caso il bambino ha viaggiato accompagnato e assistito senza interruzioni dall’équipe sanitaria, fino al successivo trasferimento nella struttura ospedaliera torinese.

Un doppio intervento che ha permesso di garantire ai due piccoli pazienti tempi di trasferimento rapidi e assistenza medica continua, fondamentali vista la gravità delle loro condizioni.