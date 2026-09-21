Non è arrivata la fumata bianca per l'elezione del nuovo rettore dell'Università di Sassari. Oggi l'Ateneo è andato al voto per scegliere chi fra i quattro candidati dovrà subentrare all'uscente, Gavino Mariotti.

Nessuno fra Omar Chessa, Francesco Morandi, Giorgio Pintus e Sergio Uzzau ha raggiunto le 357 preferenze (la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto) necessarie per l'elezione nelle prime due tornate elettorali.

Il più votato è stato Morandi, ordinario di Diritto dei trasporti e del turismo, che ha avuto 253 voti; secondo Chessa, ordinario di Diritto costituzionale, con 200 voti; terzo Uzzau, ordinario di Microbiologia e Microbiologia clinica, che ha preso 185 voti; quarto Pintus, ordinario di Biologia farmaceutica, con 36 preferenze.

Si tornerà quindi alle urne (esclusivamente on line tramite una piattaforma che garantisce l'anonimato e la segretezza del voto) fra due giorni, mercoledì 23 settembre, dalle ore 9 alle 19. Se nessuno dei quattro candidati raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti (sul totale degli aventi diritto), i due più votati andranno al ballottaggio, che si svolgerà lunedì 28 settembre.

Nel caso di parità di voti, gli elettori torneranno alle urne ogni tre giorni, fino a quando non ci sarà un vincitore.