"Grillo è fuori dalla nostra comunità da molto tempo. Io devo dire che non me ne occupo, non me ne voglio occupare". Lo ha detto la presidente della Regione ed esponente del M5s, Alessandra Todde, a proposito del ritorno di Beppe Grillo, a margine della 22/a edizione di 'Energies and Sustainability Confartigianato High School', la convention annuale organizzata da Confartigianato con i consorzi energia Caem, CEnPI e Multienergia, in programma fino al 23 settembre a Domus de Maria (città metropolitana di Cagliari).

"Sono appena rientrata da Nova, ho visto una comunità orgogliosa che ha voglia di testimoniare il suo programma e di portarlo avanti con forza. Quindi, francamente, il suo dibattito mi interessa poco", ha concluso Todde.