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Continua ad allargarsi la mappa della lingua blu nel Nord Sardegna. Dopo i focolai accertati ai primi di settembre a Mores e Perfugas, nel Sassarese, si registra un nuovo caso a Bulzi, sempre nella provincia di Sassari.
La conferma è arrivata venerdì 18 dalle analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, centro di riferimento nazionale.
È quanto emerge dal bollettino epidemiologico nazionale veterinario sui focolai di febbre catarrale degli ovini (blue tongue). Sconosciuto, per ora, il sierotipo del virus che ha colpito anche in questo caso un allevamento ovino.