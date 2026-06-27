I Carabinieri di Capoterra hanno rintracciato e arrestato un 30enne del posto, in esecuzione di un provvedimento di revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria, scaturisce dall’operazione antidroga condotta il 25 giugno scorso a Capoterra, quando l'uomo era stato fermato dai militari della Sezione Operativa e della Stazione di Assemini, con il supporto dello Squadrone Cacciatori e del Nucleo Cinofili, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione domiciliare, l’uomo aveva tentato di disfarsi di circa venticinque grammi di hashish lanciandoli da una finestra. La successiva perquisizione dei locali aveva inoltre permesso di rinvenire ulteriori quantitativi di hashish e marijuana.