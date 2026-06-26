Nuova bufera sul trasporto ferroviario italiano. Dopo l’annuncio delle dimissioni dell’amministratore delegato di Fs, Stefano Donnarumma, un attacco hacker ha colpito Trenitalia e i pirati informatici sarebbero riusciti a violare i dati personali dei passeggeri. L’azienda ha precisato che l’accesso abusivo non ha riguardato gli estremi dei pagamenti.

Sull’attacco indaga la Procura, mentre le opposizioni chiedono al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, di riferire in Aula sull’accaduto, denunciando i rischi per la sicurezza dei dati degli utenti.

Intanto si accende anche la polemica sulla possibile nomina di Luigi Strisciuglio alla guida di Trenitalia, in successione a Donnarumma. Il manager è indagato nell’inchiesta sull’incidente ferroviario di Brandizzo, costato la vita a cinque operai, e rischia il processo. "Bell’esempio che dà lo Stato", commentano amaramente i familiari delle vittime, contestando l’ipotesi della sua nomina.