Nell'ambito dei lavori per migliorare le reti idriche in corso a Sassari, il prossimo mercoledì 1° luglio, i tecnici di Abbanoa attiveranno il sesto tratto della nuova rete in viale Mameli, vicino agli incroci con viale Trieste e viale San Francesco. Durante l'intervento, che si svolgerà dalle 9 alle 21, sarà necessario interrompere temporaneamente l'erogazione dell'acqua nei quartieri di Luna e Sole, Cappuccini, Monte Rosello Medio, Sassari 2 e Badde Pedrosa.

È probabile quindi che si verifichino cali di pressione e brevi interruzioni nelle suddette zone, ma il servizio tornerà alla normalità una volta completati i lavori. I tecnici faranno del loro meglio per limitare al massimo il tempo di interruzione e ripristinare l'erogazione anticipatamente se possibile.

Eventuali problemi possono essere segnalati al numero verde 800.022.040 di Abbanoa, attivo 24 ore su 24. Si avverte che l'acqua potrebbe temporaneamente diventare torbida al ripristino del servizio a causa del rifornimento delle tubature.