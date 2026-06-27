Tragedia familiare a Roma, dove in zona Pineta Sacchetti, è avvenuto un triplice omicidio: padre e madre, rispettivamente 39 e 38 anni, e la loro figlia di 8 anni sono stati trovati senza vita all’interno dell’abitazione. Secondo una prima ricostruzione sarebbero stati colpiti a morte a coltellate.

All’interno della stessa casa è stato trovato anche l’altro figlio della coppia, di 20 anni, ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato i rilievi e le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.

Le vittime sarebbero originarie del Bangladesh e non avrebbero precedenti, secondo le prime informazioni disponibili.