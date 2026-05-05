La scelta di anticipare l'apertura della Stazione temporanea dei Carabinieri a Flumini di Quartu ha dato i suoi frutti in tempi rapidi. Non appena riavviato il presidio, i militari hanno messo a segno un importante intervento contro lo spaccio di stupefacenti, dimostrando quanto sia fondamentale una presenza costante in una zona che, con l’arrivo della bella stagione, si popola di residenti e turisti.

L'operazione è scattata nel cuore della notte lungo il viale Lungomare del Golfo. Una pattuglia impegnata nei controlli stradali ha fermato un’auto con a bordo due uomini cagliaritani di 48 e 42 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti di polizia. È stato il loro atteggiamento eccessivamente guardingo a insospettire i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione accurata sia personale che del veicolo.

L'ispezione ha portato alla luce un vero e proprio campionario di droghe: i Carabinieri hanno infatti rinvenuto circa 9 grammi di hashish, oltre 3 grammi di marijuana e alcune dosi di cocaina. Insieme allo stupefacente è stata sequestrata la somma di 1.550 euro in contanti, denaro ritenuto il guadagno dell'attività di spaccio. Per i due passeggeri è scattata immediatamente la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari.

Il successo di questa prima operazione è stato sottolineato dalla visita del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, il Generale di Brigata Luigi Grasso, che si è recato personalmente a Flumini di Quartu. Il Generale ha voluto ringraziare i militari per la professionalità e la reattività dimostrate, evidenziando come questo risultato immediato confermi la bontà della strategia istituzionale di presidiare il litorale in anticipo rispetto ai tempi consueti.