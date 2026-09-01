Cambio al vertice del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS) di Cagliari. Dal prossimo lunedì 7 settembre 2026 il Colonnello Andrea Berti lascerà il comando della struttura, dopo tre anni alla guida del Reparto, per assumere l’incarico di Comandante del RIS di Roma.

A prendere il suo posto sarà il Tenente Colonnello Alessandro Mameli, biologo, già Comandante della Sezione di Biologia del RIS di Cagliari. Mameli vanta una lunga esperienza nel settore delle investigazioni scientifiche: dopo gli anni trascorsi al RIS di Parma, dal 2004 opera a Cagliari.

Nel corso dei tre anni al comando, il Colonnello Berti ha guidato il RIS di Cagliari nell’ambito di numerose indagini di particolare rilievo, mettendo a disposizione degli investigatori le competenze scientifiche del Reparto. Tra i casi più importanti figurano l’omicidio di Francesca Deidda, l’omicidio di Cinzia Pinna e il duplice omicidio di via Ghibli.

Durante il suo mandato sono state inoltre sviluppate importanti collaborazioni scientifiche con l’Università degli Studi di Cagliari e con il CRS4, finalizzate allo sviluppo di nuove metodologie applicate all’analisi forense e alla ricostruzione tridimensionale delle scene del crimine.

Dal 7 settembre, dunque, sarà Alessandro Mameli a guidare il RIS di Cagliari, proseguendo il lavoro del Reparto nel campo delle investigazioni scientifiche a supporto delle attività dell’Arma dei Carabinieri.