Cambi al vertice di due importanti presidi territoriali dell’Arma dei Carabinieri nella provincia di Cagliari. Nei giorni scorsi si sono ufficialmente insediati i nuovi Comandanti delle Compagnie di Dolianova e San Vito, chiamati a guidare l’attività di prevenzione e controllo del territorio nelle rispettive giurisdizioni.

Alla guida della Compagnia di Dolianova arriva il Capitano Antonio Pagnozzi, che subentra al Capitano Luca Delle Vedove, destinato a un nuovo incarico a Gorizia.

Il nuovo comandante può contare su una significativa esperienza maturata in diversi reparti dell’Arma. Tra gli ultimi incarichi ricoperti figura quello nella 2ª Sezione del Nucleo Investigativo di Torino, dove ha svolto attività operative e investigative.

Cambio al vertice anche alla Compagnia Carabinieri di San Vito, dove il Capitano Edoardo Quaglino ha assunto il comando raccogliendo il testimone dal Capitano Pasquale Striano, destinato a un nuovo incarico in Emilia Romagna.

Per entrambi i nuovi ufficiali si apre ora una nuova fase professionale in un territorio che richiede una costante attività di prevenzione, controllo e presenza sul territorio, anche attraverso la capillare rete delle Stazioni dei Carabinieri.

I due nuovi Comandanti sono stati ricevuti dal Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, Generale di Brigata Francesco Rizzo, e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso.

Nel corso dell’incontro sono stati rivolti ai due ufficiali gli auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi, sottolineando il ruolo della vicinanza ai cittadini, della tutela della legalità e della collaborazione con le istituzioni e le comunità locali.

I Capitani Pagnozzi e Quaglino hanno espresso gratitudine per la fiducia ricevuta dall’Arma, assicurando il massimo impegno nel garantire la sicurezza del territorio e la continuità dell’attività di contrasto alle diverse forme di illegalità.