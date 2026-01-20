La residenza per anziani Anni d'Oro a Flumini di Quartu, situata in una zona circondata dalle acque, è stata risparmiata da una potenziale evacuazione grazie all'intervento delle autopompe dei Vigili del fuoco.

I volontari sono stati chiamati in diverse zone costiere, tra cui Marina Residence, via Lago di Varese, via delle Speronelle, zona Santa Maria degli Angeli e via Fresie. Gli interventi più complessi sono stati gestiti dal Centro operativo comunale di Quartu, in collaborazione con le associazioni di Protezione Civile. È stato necessario rimuovere piccole pietre causate da frane lungo la strada provinciale 17, tra Rio Murtaucci e via Mercurio.

Inoltre, è stato segnalato un albero caduto lungo la strada statale 125 Orientale Sarda, il quale è stato prontamente rimosso dalle squadre di intervento. Vicino alla città, la ringhiera costiera di via Leonardo da Vinci è stata monitorata costantemente senza causare problemi significativi, mentre è stato necessario intervenire sulla grande rotonda del Margine Rosso.

Al Poetto, di fronte al McDonald's, un incidente minore ha richiesto la rimozione di un'auto e dell'olio versato sulla strada, senza gravi conseguenze. Infine, nel Parco Europa, alcuni rami di alberi sono caduti senza provocare danni. A Cagliari, il forte vento ha aumentato il rischio di caduta di rami e alberi, causando diversi allagamenti. Per garantire la sicurezza, diverse strade sono state chiuse al traffico nel quartiere Poetto, inclusi il lungomare Poetto, la via parallela alla via Lungo Saline, la via Stromboli e la via dell'Idrovora. Anche il parcheggio Cuore e via Amerigo Vespucci a Sant'Elia sono stati temporaneamente chiusi.