Disagi a Su Planu, nel comune di Selargius, dove due palazzine della zona di via Loni sono senza acqua dalla mattinata a causa del forte maltempo che sta interessando l’Isola. La situazione è collegata alle condizioni meteorologiche avverse che stanno colpendo in modo particolare la parte meridionale e orientale della Sardegna.

Le piogge intense e il vento forte stanno provocando criticità diffuse, con ripercussioni anche sui servizi essenziali, causa di difficoltà per residenti.

Sulle aree coinvolte è attualmente in vigore un’allerta meteo rossa per rischio legato a precipitazioni e raffiche di vento. Le condizioni restano sotto monitoraggio mentre si raccomanda la massima prudenza e attenzione agli spostamenti.