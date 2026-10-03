Ore di angoscia concluse con un sospiro di sollievo alle prime luci del giorno nelle campagne dell’Anglona. Intorno alle 21 di ieri sera è scattato l'allarme per la scomparsa di un uomo nella frazione di Sa Contredda, nel territorio di Perfugas, facendo partire una mobilitazione massiccia per battere palmo a palmo l'intera zona.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio Pausania, che ha coordinato le operazioni di soccorso proseguite ininterrottamente per tutta la notte con il supporto fondamentale delle unità cinofile.

Solo nelle prime ore del mattino l’uomo è stato ritrovato dalla squadra dei Vigili del fuoco in una zona impervia. Affidato alle cure del 118, è stato successivamente trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i volontari dell’AVIS di Perfugas.