Un controllo partito tra le vie affollate della Riviera del Corallo ha consentito alle Fiamme Gialle di risalire fino al covo di stoccaggio della merce taroccata nel cuore di Sassari. Nei giorni scorsi, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari ha intensificato i servizi di controllo economico del territorio, concentrando le pattuglie nelle aree maggiormente esposte al fenomeno dell'ambulantato abusivo, in particolare nel centro storico e lungo le passeggiate del litorale di Alghero.

Proprio durante questi pattugliamenti mirati, i finanzieri della Compagnia di Alghero hanno individuato e fermato un venditore abusivo intento a proporre ai passanti svariati accessori di moda con loghi contraffatti. La successiva attività investigativa ha portato i finanzieri a scoprire un magazzino, nel centro storico di Sassari, adiacente alla propria abitazione, che l’uomo utilizzava come deposito per la numerosa merce falsa.

La perquisizione dei locali ha confermato l'ingente volume del giro d'affari: all'interno del deposito sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro oltre 5 mila pezzi falsificati, tra borse, occhiali da sole e cinture riportanti il marchio contraffatto di noti brands internazionali tra i quali Dior, Gucci, Louis Vuitton, Armani, Fendi e Prada.

L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari con le accuse di ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.