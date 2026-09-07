La sera di domani, martedì 8 settembre 2026, il Bastione di Saint Remy a Cagliari si illuminerà di blu in occasione della Giornata mondiale della Fibrosi cistica, con lo scopo di sensibilizzare sulla patologia.

L'iniziativa è promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica, attraverso LIFC Sardegna odv, e vede l'adesione del Comune di Cagliari, che ha scelto di illuminare uno dei luoghi simbolo della città come segno di vicinanza alle persone che convivono con la patologia e alle loro famiglie.

Cosa è la fibrosi cistica

La fibrosi cistica è una grave malattia genetica che interessa numerose persone anche in Sardegna. La Giornata mondiale rappresenta un momento importante per sensibilizzare l'opinione pubblica e mantenere alta l'attenzione sulle difficoltà e sulle sfide che accompagnano quotidianamente il percorso di cura e di vita dei pazienti.

L'illuminazione in blu del Bastione di Saint Remy vuole così contribuire a dare visibilità alla patologia e a rafforzare il messaggio di sostegno rivolto a pazienti e familiari.