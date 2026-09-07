Momenti di terrore all'aeroporto internazionale di Miami, dove un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio, colpendo alcuni veicoli nell'area circostante. L'incidente ha causato cinque morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche.

L'accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 6 settembre 2026, quando il velivolo è arrivato da San Juan, a Porto Rico. Dopo essere uscito dalla pista, ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco.

Lo scalo è stato immediatamente interessato da un blocco delle operazioni per consentire ai soccorritori di intervenire. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi dei vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento dell'incendio e nelle operazioni di soccorso. Alcune persone sono rimaste intrappolate nei veicoli colpiti e sono state estratte dai soccorritori.

Cinque le vittime accertate, mentre altre cinque persone sono rimaste ferite: tre sono state trasportate in ospedale in condizioni critiche e due hanno riportato ferite meno gravi. Le identità delle vittime non sono state ancora rese note.

Le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.