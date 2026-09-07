Suona oggi, lunedì 7 settembre 2026, la prima campanella dell'anno scolastico 2026/2027. A inaugurare il ritorno sui banchi è Bolzano, dove gli studenti della provincia autonoma sono i primi in Italia a rientrare in classe.

Sono oltre 85mila i bambini e i ragazzi che tornano a scuola nella provincia autonoma: 22.080 nelle scuole in lingua italiana e 64.759 in quelle di lingua tedesca. Nelle valli ladine, invece, saranno 2.895 gli studenti a riprendere le lezioni.

Il calendario proseguirà nei prossimi giorni con il rientro degli studenti nelle altre regioni italiane. Il 10 settembre toccherà a Provincia di Trento, Valle d'Aosta e Veneto, mentre il 14 settembre sarà la volta di Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria.

Il 15 settembre torneranno in classe gli studenti di Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana.

Per la Sardegna, invece, bisognerà attendere ancora qualche giorno: il ritorno sui banchi è fissato per mercoledì 16 settembre, insieme ad Abruzzo e Basilicata.

A chiudere il calendario nazionale sarà infine la Puglia, dove la prima campanella suonerà il 17 settembre.

Nel complesso, il nuovo anno scolastico coinvolgerà quasi 8 milioni di studenti in tutta Italia, pronti a riprendere lezioni, compiti e attività dopo la pausa estiva.