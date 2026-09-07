Impaurito e visibilmente in pericolo: sull’autostrada Modica-Siracusa, un cagnolino era finito nella corsia di emergenza, in un punto particolarmente pericoloso, dove rischiava di essere travolto dalle auto di passaggio o, nella fuga, di provocare un incidente.

Una situazione precaria che non è passata inosservata agli agenti di Polizia Alessandro e Danilo, che, nonostante fossero liberi dal servizio, davanti a quella scena hanno deciso di intervenire.

I poliziotti hanno innanzitutto messo in sicurezza l’area e poi hanno provato ad avvicinarsi al cagnolino. Un’impresa tutt’altro che semplice: terrorizzato e diffidente, il cane continuava infatti a sfuggire ai suoi soccorritori.

Alessandro e Danilo, però, non hanno desistito. Hanno scelto di non forzarlo, aspettando che fosse il piccolo a fidarsi di loro. Con pazienza e tenacia sono riusciti progressivamente ad avvicinarlo, fino a quando il cagnolino si è finalmente lasciato prendere.

Per evitare che potesse fuggire nuovamente e tornare sulla carreggiata, è stato temporaneamente legato al guard rail. Successivamente i due poliziotti lo hanno fatto salire sulla vettura di servizio, mettendolo definitivamente al riparo dal pericolo.

Il cagnolino è stato quindi affidato al personale competente, che si sarebbe occupato delle sue condizioni e delle necessarie cure veterinarie.

Una storia che poteva finire in modo drammatico ma che, grazie ai due agenti, grazie alla loro pazienza, alla loro tenacia e alla sensibilità, si è conclusa con un piccolo cane finalmente al sicuro.