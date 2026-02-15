Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 15 febbraio, intorno alle ore 15:00, in località Cireddu, nel comune di Maracalagonis. Secondo una prima ricostruzione, un 46enne residente a Cagliari, mentre percorreva la zona a bordo di una moto da fuoristrada, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, la moto ha urtato violentemente un parapetto ai margini della carreggiata, facendo precipitare il conducente in un fossato sottostante.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure. A causa della gravità delle lesioni, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove attualmente si trova ricoverato in pericolo di vita.

I Carabinieri della Stazione di Burcei stanno eseguendo i rilievi tecnici e gli accertamenti necessari per chiarire le cause dell’incidente e ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.