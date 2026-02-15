Tragedia durante la mattina di oggi, domenica 15 febbraio, in Val Veny, sopra Courmayeur, dove una valanga si è staccata e ha travolto diversi sciatori che stavano scendendo fuoripista nel canale del Vesses.

Purtroppo, come informa Tg Com 24, due persone hanno perso la vita, mentre una terza è stata ricoverata in gravi condizioni e trasferita d'urgenza all'ospedale. Secomdo il quotidiano si tratta di una donna e due uomini, presumibilmente di nazionalità francese, e le operazioni di riconoscimento sono in corso sotto la supervisione della Guardia di Finanza



Le complicate operazioni di ricerca e soccorso sono state svolte da 15 soccorritori del Soccorso Alpino Valdostano e della Guardia di Finanza, supportati da medici, unità cinofile, elicotteri e ambulanze del 118.