Un ventenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile nel quartiere cagliaritano di Mulinu Becciu.

Il giovane era da giorni sotto osservazione da parte dei “Falchi” della Squadra Mobile, che avevano notato un continuo via vai di persone nei pressi della sua abitazione, ritenuto compatibile con un’attività di spaccio al dettaglio. Gli accertamenti svolti hanno portato, nella mattinata di ieri, a un blitz all’interno dell’appartamento.

Durante la perquisizione domiciliare - come riferito dalla Polizia - gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 140 grammi di marijuana e 270 grammi di hashish, confezionati in buste sottovuoto e involucri ermetici. All’interno dell’abitazione sono stati trovati anche una macchina per il sottovuoto, bilancini di precisione e materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi.

Nel corso delle operazioni sono stati inoltre recuperati due fogli manoscritti contenenti nominativi e numeri di telefono, elementi che secondo gli investigatori sarebbero collegati all’attività illecita.

Il giovane, incensurato, è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nell’udienza per direttissima il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma.