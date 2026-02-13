I Carabinieri della Stazione di Carloforte, con il supporto del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) e del Comando Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Cagliari, hanno sequestrato un’area di circa 9.000 metri quadrati e denunciato due persone per violazioni ambientali.

L’operazione ha riguardato due siti gestiti da una società locale operante nel settore dei servizi turistici: uno in località Spalmadoreddu, su area demaniale marittima, e l’altro in località Valacca. Durante i controlli, i militari hanno accertato l’esercizio di un cantiere navale privo delle autorizzazioni necessarie e la presenza di una discarica abusiva.

Durante gli accertamenti, sono stati documentati inoltre depositi incontrollati di rifiuti speciali e pericolosi, nonché violazioni delle norme regionali sugli scarichi. All’interno dell’area sottoposta a sequestro sono stati rinvenuti rifiuti di vario tipo, un autocarro e 39 natanti di diverse dimensioni, completi di motori entro e fuoribordo.

I presunti responsabili individuati sono due amministratori locali, entrambi cinquantanovenni. Le indagini, ancora in corso, si collocano nell’ambito delle attività dei Carabinieri per il contrasto ai crimini ambientali e la tutela dell’ecosistema sardo.

L’Arma sottolinea che il monitoraggio delle attività produttive del litorale continuerà con attenzione, per garantire uno sviluppo economico compatibile con le normative sulla salute pubblica e la salvaguardia del paesaggio.