Paura a Olbia dove, durante la notte scorsa, una bomba è stata fatta esplodere di fronte al negozio di auto ricambi Coarsa, situato in via Mincio, nella zona industriale.

L'esplosione ha causato danni alle vetrate dell'ingresso del negozio, che al momento era chiuso al pubblico, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita. Gli agenti del commissariato della Polizia di Stato sono intervenuti sul luogo per avviare le indagini sull'accaduto.

Il negozio era stato inaugurato lo scorso novembre, ma il proprietario aveva già subito intimidazioni in passato.