I Carabinieri della Stazione di Dolianova hanno messo in atto un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Cagliari nei confronti di un uomo disoccupato di 48 anni, residente nella zona, che prevede il divieto di dimora nel comune di Dolianova e il divieto di avvicinarsi alle persone offese, con l'obbligo di mantenere una distanza di almeno 1.000 metri, controllata tramite un dispositivo elettronico.



L'azione giudiziaria è scattata da una complessa situazione familiare culminata in un grave episodio il 29 gennaio scorso. L'uomo, presumibilmente sotto l'effetto di stimolanti, avrebbe aggredito due donne anziane, sue parenti, per motivi futili, minacciandole con un coltello a serramanico.



Grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri, l'uomo è stato calmato e l'arma sequestrata. Le indagini successive hanno rivelato una serie di comportamenti vessatori, minacce e aggressioni precedenti, che hanno portato all'accusa di atti persecutori. Questo ha innescato l'attivazione del "Codice Rosso" e l'emissione dell'ordinanza con il monitoraggio elettronico.



