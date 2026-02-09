Tensione nella serata di ieri, domenica 8 febbraio, a Cagliari dove una richiesta di aiuto giunta al numero unico di emergenza ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile presso un’abitazione cittadina per un'aggressione domestica.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i Carabinieri della Radiomobile di Cagliari avrebbero sorpreso un uomo di 49 anni, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, mentre proferiva minacce nei confronti del fratello. L’immediato intervento dei militari ha permesso di bloccare la situazione prima che degenerasse ulteriormente.

Gli accertamenti successivi avrebbero fatto emergere un quadro di disagio familiare che, secondo le ricostruzioni, potrebbe essersi protratto per diversi anni. La presunta vittima sarebbe stata sottoposta a episodi di intimidazione, percosse e danneggiamento di oggetti di casa.

L’ultimo episodio, scaturito per motivi considerati futili, avrebbe visto l’uomo arrivare a impugnare un coltello da cucina, spingendo il fratello a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Al termine delle formalità di rito in caserma, il 49enne sarebbe stato tradotto presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la vicenda e la dinamica degli episodi denunciati.