Prenderanno il via domani, martedì 10 febbraio, i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale lungo la rampa in uscita dall’Asse Mediano verso via dei Valenzani. Gli interventi, salvo condizioni meteo avverse, proseguiranno fino a venerdì 13 febbraio e interesseranno anche via dei Valenzani fino all’intersezione con viale Ciusa.

Il cantiere prevede operazioni di fresatura e successiva bitumatura del manto stradale. I lavori saranno eseguiti nella fascia oraria compresa tra le ore 9 e le 18.

Durante l’esecuzione degli interventi, la circolazione veicolare sarà regolata da movieri, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e degli operatori impegnati nel cantiere.