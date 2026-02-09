Un boato improvviso, poi il fumo e la corsa. È così che si è consumato l’assalto al furgone portavalori avvenuto questa mattina sulla superstrada Lecce–Brindisi, all’altezza di Tuturano, sotto gli occhi increduli di diversi automobilisti.

"Guarda, stanno rubando il furgone", si sente dire in uno dei video registrati da chi si è trovato casualmente davanti alla scena. Subito dopo, l’esplosione che ha squarciato il silenzio della mattinata e bloccato completamente la carreggiata.

Secondo quanto ricostruito, un commando composto da almeno sei persone, tutte a volto coperto, ha agito in modo fulmineo e organizzato. I malviventi hanno prima sbarrato la strada posizionando alcune auto di traverso, per poi passare all’azione contro il mezzo portavalori, fatto esplodere con cariche. Alcuni degli assalitori indossavano tute bianche e impugnavano armi, come mostrano chiaramente le immagini circolate sui social e acquisite dagli investigatori.

IL VIDEO

La rapina, tuttavia, non sarebbe stata portata a termine. Dopo l’esplosione e il caos generato, il gruppo si è dato alla fuga. Per allontanarsi rapidamente dalla zona, avrebbe sottratto le auto ad alcuni automobilisti in transito, costretti ad abbandonare i propri veicoli.

Un dettaglio emerso nelle prime ore delle indagini riguarda anche i mezzi utilizzati dal commando: auto dotate di lampeggianti, usate per simulare veicoli delle forze dell’ordine e confondere gli automobilisti.

Nel frattempo, i carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno eseguito due fermi nell’ambito delle indagini sull’assalto. Le attività investigative proseguono senza sosta, anche attraverso l’analisi dei filmati e delle testimonianze raccolte sul posto, per ricostruire con precisione la dinamica dell’azione e individuare tutti i responsabili.